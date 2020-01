Largo do Arouche recebe ações e serviços gratuitos para pessoas trans

O largo do Arouche, no centro de São Paulo, recebe nesta quarta-feira (29) uma ação com serviços gratuitos voltados ao público trans. O evento marca o Dia Nacional da Visibilidade Trans.

Entre 9h e 16h, o local recebe diversas palestras, que abordam assuntos como elaboração de currículos, empreendedorismo, cidadania e política institucional. Profissionais também informam sobre leis que punem a discriminação, além de orientação jurídica e educação financeira.

Veja também:

Metrô de São Paulo apresenta falha na operação de 3 linhas nesta quarta

Polícia Civil de São Paulo passa a usar reconhecimento facial

Será possível ainda solicitar a 2ª via de documentos, como o RG com nome social e certidões de nascimento, casamento e óbito. No largo, o Cate (Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo) faz uma pré-seleção para vagas e emprego e oferece, na hora, a emissão de 1ª ou 2ª via de carteira da carteira de trabalho.

Na área da saúde, estarão disponíveis vacinas contra gripe, sarampo e outras doenças. A Secretaria Estadual da Saúde terá testes rápidos para HIV e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).