Filha de Michel Temer atropela mulher na zona oeste de São Paulo

Maristela Temer, filha do ex-presidente Michel Temer, atropelou uma mulher de 40 anos na manhã desta quarta-feira (29), na zona oeste de São Paulo. O acidente ocorreu por volta das 8h10 na rua Ferreira de Araújo, próximo da avenida Pedroso de Morais, em Pinheiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima teve uma fratura na perna esquerda e foi encaminhada para o Hospital Albert Einstein, no Morumbi, zona sul. Seu estado de saúde é estável.

O caso foi registrado do 14º DP, em Pinheiros, onde Maristela esteve para depor. Ao verificar os documentos da filha do ex-presidente, foi constatado que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) da condutora está vencida desde 4 de setembro do ano passado. O carro em que ela estava tem uma restrição judicial que impede a venda.

Segundo o advogado Fernando Castelo Branco, ela prestou socorro imediato à vítima. Ela foi virar na esquina e estava em baixa velocidade, segundo Branco.