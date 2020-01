Empresas brasileiras restringem viagens de funcionários à China

Grande empresas estão restringindo viagens de funcionários à China, em razão do rápido avanço de casos do coronavírus.

Em nota, a Vale informou que suspendeu por tempo indeterminado as viagens de negócios para a China, seu principal cliente, e também do país asiático para qualquer unidade da companhia, como parte das medidas necessárias de apoio à prevenção ao coronavírus em seus escritórios. Os empregados da empresa no país asiático estão em regime de trabalho remoto, acrescentou a companhia.

Primeira grande empresa dos EUA a anunciar a suspensão de viagens após o alerta do governo americano, o Facebook pediu aos funcionários que interrompessem as viagens não essenciais à China continental e disse para aqueles que estiverem no país trabalharem em casa.

O maior banco da Europa, o HSBC, proibiu sua equipe de viajar para Hong Kong por duas semanas e para a China continental até um novo aviso, segundo um memorando interno visto pela Reuters. Medidas semelhantes foram adotadas pelo rival norte-americano Goldman Sachs.

Montadoras de automóvel como a Honda e a Nissan também estão instruindo funcionários a não viajarem ao país, além de estarem usando aviões fretados para retirarem colaboradores.

McDonald’s e Starbucks já anunciaram que fecharão estabelecimentos na região de Hubei, onde fica a cidade de Wuhan.