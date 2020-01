Denúncias de trabalho escravo sobem 45% em SP

No ano passado, o MPT-SP (Procuradoria Regional do Trabalho da 2ª Região) recebeu 45% denúncias a mais de trabalho análogo à escravidão na região que abrange a capital, o ABC e a Baixada Santista. O total de notificações subiu de 103 para 150 entre os anos de 2018 e 2019. Nos últimos cinco anos, essa região teve 607 denúncias.

Além disso, o órgão informou, por sua assessoria de imprensa, que assinou 93 TACs (Termos de Ajustamento de Conduta) e ajuizou 19 ações civis públicas nos últimos cinco anos.

Só na cidade de São Paulo, 524 trabalhadores em situação análoga à de escravo foram resgatados entre 2015 e 2019, segundo dados do Painel de Informações e Estatísticas da Inspeção do Trabalho no Brasil.

De acordo com o MPT-SP, os setores da economia com mais casos de trabalho análogo à escravidão são a indústria têxtil, confecções e construção civil.

Num dos casos de resgate do ano passado, dois adolescentes peruanos fugiram de uma oficina de costura da capital e denunciaram que eram impedidos de deixar o local, onde também moravam, e ganhavam R$ 2 por peça confeccionada. Operação encontrou outros 9 costureiros peruanos e dois bolivianos trabalhando desde 2017 em condições degradantes. A empresa foi levada à Justiça e, em audiência, se comprometeu a pagar R$ 324.304,92 em verbas rescisórias aos 12 trabalhadores resgatados.

Denúncias podem ser feitas pelo site do MPT (www.mpt.mp.br/) ou pelo disque 100.