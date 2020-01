Creche em Diadema é invadida e furtada pela sexta vez só neste ano

A nova invasão a uma creche de referência em Diadema, na Grande São Paulo, revolta moradores, pais de alunos e milhares de pessoas na internet. A ONG Comunidade Inamar Educação e Assistência Social foi obrigada a adiar o início das aulas previsto para a última segunda-feira depois que a escola foi invadida mais uma vez no fim de semana.

Essa foi a 6ª vez que a creche foi invadida e furtada somente neste ano. Desta vez, segundo a escola, foram levados matérias e equipamentos que inviabilizaram o funcionamento da unidade.

O comunicado aos pais e responsáveis aponta que foram furtados desde papel higiênico, produtos de limpeza, materiais escolares, a até TVs, instrumentos musicais e aparelhos de som. A ação, diz o texto, foi violenta. Os bandidos também quebraram janelas, portas, carteiras e outros móveis. O texto termina com um apelo e pedido de ajuda das autoridades.

A escola afirma que não poderá abrir as portas sem o auxílio da comunidade. A comerciante Valdineira Correia Lima, que trabalha ao lado da creche, afirma que a vizinhança chama a região de "rua do assalto". Segundo ela, os alunos da escola são vítimas constantes. A comerciante reclama que o policiamento é insuficiente para conter a onda de assaltos.

Milhares de pessoas compartilharam a nota de repúdio da escola, com o pedido de ajuda. Quem puder fazer doações deve entrar em contato por meio do telefone 11 4059-6006. A creche ONG Comunidade Inamar atende a 412 crianças e adolescentes de forma gratuita.

A Secretaria Estadual de Segurança Pública afirma que a Ronda Escolar realiza o policiamento ostensivo e preventivo no entorno da instituição. De janeiro a dezembro de 2019, segundo a pasta, 189 pessoas foram presas ou apreendidas no 4º Distrito Policial de Diadema, responsável pela área.

A polícia informou que a invasão à creche em Diadema é investigada por meio de inquérito policial já instaurado e que as equipes estão trabalhando no caso. A Prefeitura de Diadema disse, em nota, que, embora a responsabilidade pela segurança pública seja do Estado, a Guarda Civil Municipal colabora com o caso.