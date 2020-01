Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin em tempo real nesta quarta, 29 de janeiro

Após ter caído 3,29% na segunda-feira, o Ibovespa encerrou a sessão de ontem em alta de 1,74%, aos 116.478,98 pontos. Ações como as da Vale (1,37%) e Petrobras –alta de 2,35% nas ordinárias e de 2,75% nas preferenciais–, entre as mais punidas do dia anterior, ensaiaram recuperação, apesar das incertezas que pairam sobre o coronavírus.

“Hoje [ontem], os ‘bargain hunters’ caçadores de descontos apareceram após o forte ajuste de ontem [segunda], que proporcionou um ponto de entrada especialmente para o investidor de longo prazo”, diz Maurício Pedrosa, estrategista da Áfira Investimentos. Ele considera que, no curto prazo, os movimentos devem continuar refletindo notícias sobre o coronavírus.

O dólar caiu 0,37%, a R$ 4,1944 na venda, depois de superar R$ 4,23 na véspera.

