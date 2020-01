23% dos idosos paulistanos se locomovem apenas a pé

A Prefeitura de São Paulo publicou nesta quarta-feira (29) mais um estudo baseado na Pesquisa Origem e Destino 2017 do Metrô. O foco dessa vez é a locomoção dos idosos na capital paulista.

Dados da pesquisa estimaram que a população residente em São Paulo em 2017 era de 11.739.241, com 15,7% desta composta por idosos. Sacomã (42 mil), Grajaú (39,5 mil) e Sapopemba (38,5 mil) eram naquele ano os distritos com o maior contingente nesta faixa etária. Em termos relativos à população total, Alto do Pinheiros (29,8%), Saúde (26,6%) e Jardim Paulista (26,3%) foram os que mais se destacaram.

Entre 2007 e 2017, o número total de viagens – deslocamento de uma pessoa, com motivo específico, usando para isso um ou mais modos de transporte – apresentou leve aumento. O destaque ficou por conta justamente dos idosos, que se deslocaram na cidade por motivos variados, sendo trabalho (34,3%), compras (16,9%), assuntos pessoais (16,2%) e cuidados com a saúde (15,5%) os principais.

O transporte motorizado individual (carro, moto, caminhão…) foi o mais utilizado pelas pessoas com 60 anos ou mais, contrastando com a população em geral, que usou mais o transporte coletivo motorizado (ônibus, trem, metrô…).

Apesar da maioria dos idosos utilizar transporte motorizado, chama a atenção a grande faixa dessa população que realiza viagens exclusivamente a pé: 23%.