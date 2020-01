Vídeo mostra PM atirando contra pessoas na zona leste de SP; Ouvidoria pede afastamento

Um vídeo que circula nas redes sociais registrou o momento em que um policial militar atirou contra um grupo de pessoas na rua Silva Ortiz, em São Mateus, zona leste de São Paulo, na madrugada de domingo (26).

Nas imagens, o PM dá um tiro e diz: "Amanhã vou preso. Para mim, tanto faz." Segundo o relato do autor do vídeo ao G1, o homem efetuou outro disparo e, em seguida, foi em sua direção e deu um soco em seu rosto.

Um cozinheiro de 32 anos foi baleado no peito, na mesma madrugada e região. Segundo a família, o autor do disparo é o policial militar do vídeo. A vítima está internada em estado grave no hospital Santa Marcelina.

Nesta terça-feira (28), a Ouvidoria das Polícias pediu que a Polícia Militar afaste o policial que fez os disparos. "Vou instaurar procedimento, acompanhar a apuração na Corregedoria da PM (…) e solicitar afastamento do policial", disse o ouvidor Benedito Mariano.