Sem o resultado do Sisu, MEC suspende início das inscrições para o Prouni

As inscrições do Prouni 2020, o Programa Universidade para Todos, foram suspensas pelo MEC (Ministério da Educação) por tempo indeterminado. A decisão é consequência da liminar do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região), que barrou a divulgação do resultado do Sisu (Sistema de Seleção Unificada) até que um erro na última edição do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) seja esclarecido e sua correção aplicada para todos os candidatos.

A Justiça atendeu um pedido da DPU (Defensoria Pública da União), que argumenta que a revisão das notas pode provocar alteração nos resultados finais dos estudantes. Para o órgão, mudanças em décimos podem fazer diferença para garantir uma vaga em uma universidade pública pelo Sisu ou uma bolsa em uma instituição privada com o Prouni.

Seguindo o calendário do MEC, a divulgação dos aprovados no Sisu seria nesta terça. O governo federal continua tentando derrubar a liminar. A AGU (Advocacia-Geral da União) confirmou que protocolou recurso no STJ (Superior Tribunal de Justiça) para garantir a manutenção do calendário atual.

Mesmo sem o início das inscrições, já é possível consultar as bolsas do Prouni ofertadas neste ano. Serão 251 mil vagas no processo seletivo, sem data para começar.