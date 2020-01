Fundo vai ajudar startups criadas por mulheres; veja como se inscrever

Startups brasileiras lideradas por mulheres têm até 7 de fevereiro para se inscrever no Women Entrepreneurship, iniciativa que quer ampliar o empreendedorismo feminino no país por meio do acesso à educação e ao capital. O negócio pode estar em qualquer fase de desenvolvimento, desde que seja de base tecnológica.

Segundo o Sebrae, que participa da iniciativa, as empresas selecionadas vão receber aportes que variam de R$ 50 mil a R$ 5 milhões nos próximos cinco anos.

Podem participar startups de todo o país com iniciativas tecnológicas e digitais que tenham pelo menos uma mulher como sócia. A startup deve se inscrever no site

www.weventures.com.br e ser aprovada em todas as etapas de recrutamento e seleção.