Feminicídio: Suspeito de matar ex-namorada se entrega; casos crescem em SP

Um suspeito de ter matado a ex-namorada a facadas, na Brasilândia (zona norte), se entregou à polícia na manhã de ontem.

Wesley Ferreira Primo, 30 anos, teria esfaqueado a ex-namorada Raquel Bonfim de Santana Araújo, 21 anos, após uma discussão no sábado. Após o crime, ele teria fugido do local em uma moto.

O caso foi registrado como feminicídio. Segundo parentes, o casal tinha um relacionamento conturbado e Primo era agressivo. A ex-mulher de Primo já teria feito denúncia de violência doméstica contra ele.

O estado de São Paulo teve um aumento de 33,8% nos casos de feminicídios entre 2018 e 2019. No ano passado foram registrados 182 casos, 46 a mais que 2018 – com 136 ocorrências.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública disse que houve um aumento de 22,6% no número de prisões em flagrante por feminicídio. Ainda salientou que o governo elevou de 1 para 10 as delegacias da mulher 24 horas no estado e que tem incentivado o registro de denúncias de violência doméstica.