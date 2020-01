Dupla Sena 2043: veja o resultado do sorteio desta terça, 28 de janeiro

A Dupla Sena paga R$ 1,5 milhão nesta terça (28) para quem acertar algum dos dois sorteios do concurso 2.043.

CONFIRA OS NÚMEROS DESTA TERÇA:

Sorteio 1

10 – 15 – 19 – 34 – 42 – 43

Sorteio 2

04 – 05 – 27 – 32 – 46 – 47

Sorteio anterior da Dupla Sena

No concurso anterior, de sábado (25), ninguém levou o prêmio principal nos dois sorteios. 15 apostas acertaram a quina no primeiro sorteio e 24 no segundo. Eles levaram, respectivamente, R$ 3,6 mil e R$ 2 mil. Clique aqui para ver o resultado.