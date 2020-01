Criança de 5 anos é atingida na cabeça por bala perdida no Rio de Janeiro

Uma criança de 5 anos foi atingida na noite de segunda-feira (27) na cabeça por uma bala perdida durante um confronto armado no Morro São João, em Engenho Novo, zona norte do Rio de Janeiro. O menino Arthur Gonçalvez Monteiro está em estado grave no hospital Salgado Filho.

O tio de Arthur, João Paulo Monteiro, conta que o pai da criança, Paulo Roberto Monteiro, tentou proteger o filho, mas um tiro atravessou a mão dele e parou na cabeça do garoto: "Meu irmão pegou meu sobrinho, se deitou no chão em cima dele, colocou a mão na cabeça dele, mas a bala pegou na mão do meu irmão, passou e ficou na cabeça do meu sobrinho."

A Polícia Civil investiga de onde partiu o tiro que o atingiu. Com o caso, sobe para 11 o número de vítimas de balas perdidas no Rio de Janeiro só neste ano, segundo levantamento da BandNews FM. Quatro vítimas morreram.

Estado de saúde do menino

A Justiça do Rio de Janeiro determinou nesta terça-feira (28) que o menino seja transferido de hospital. A criança passou por um procedimento cirúrgico no Hospital Salgado Filho, mas os médicos consideraram o quadro grave e não retiraram a bala. A família aguarda a transferência da criança para um hospital da rede que tenha UTI neuropediátrica.