Cate oferece 4,2 mil vagas de emprego na capital paulista

A semana começa nesta segunda-feira (27) com mais de 4,2 mil oportunidades de trabalho no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo (Cate) da Prefeitura de São Paulo.

São, no total, 4.283 vagas distribuídas pelas unidades do Cate. As oportunidades nas áreas da construção civil, comércio e serviços estão em maior número nas regiões Central e Oeste com salários que chegam a R$ 3.000.

Na distribuição por região, a Zona Central apresenta o maior número de oportunidades, com 305 vagas, seguida pela região Oeste com 201. A região sul apresenta 178 ofertas de emprego e a região Leste dispõe de 165. Já a Zona Norte da cidade conta com 162 possibilidades de contratação.

Todas as oportunidades de emprego podem ser consultadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, em qualquer uma das 24 unidades do Cate. É necessário apresentar RG, CPF, número do PIS e carteira de trabalho.