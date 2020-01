SPTrans abre 20 vagas de estágio remunerado

A São Paulo Transporte (SPTrans) abriu inscrições para o processo seletivo para estágio remunerado, direcionado aos níveis médio, técnico e superior.

Além das vagas, também é possível inscrever-se no cadastro reserva da SPTrans. O processo está aberto até o dia 2 de fevereiro.

Para se candidatar, é necessário acessar o site, conferir o edital e verificar se você atende aos requisitos. Clique aqui.

Além da bolsa auxílio que vai de R$ 4,01 por hora, no Ensino Médio, a R$ 6,08 por hora, para o 9º e 10º semestre do ensino superior, todos os estagiários terão auxílio transporte no valor de R$ 96,80 e vale refeição de R$ 518,78.