Previsão do Tempo: terça-feira será quente e ensolarada em São Paulo

O calor que chegou à capital paulista neste fim de semana permanece na terça-feira (28). Com previsão de máximas acima dos 30ºC para os próximos dias, a umidade segue em queda até a quarta-feira (29).

De acordo com as estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a terça-feira não tem previsão de chuva, e o céu estará em maior parte limpo. O sol brilha logo pela manhã, e o calor pode chegar a 32ºC.

A mínima prevista para o dia é de 17ºC. As taxas de umidade do ar oscilam entre 30% e 90%.