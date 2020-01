Complexo do Pacaembu terá tour, festa e carteira virtual; veja novidades

Desde sábado (25) sob administração da concessionária Allegra Pacaembu, o complexo esportivo do Pacaembu (zona oeste de SP) vai oferecer tour guiado pelo estádio, festa infantil e campeonato amador com ex-atletas em que será possível jogar ao lado dos ídolos.

Além disso, agora é possível fazer carteirinhas de sócio do complexo pelo site da concessionária. Segundo a empresa, todos os moradores da capital podem se associar. O documento será digital e dará acesso a todo o conjunto esportivo, que continuará a ter uso gratuito.

A Allegra vai administrar o complexo por 35 anos. Há previsão de obras reestruturação do local, que só podem ser realizadas após autorização dos órgãos de patrimônio histórico estadual e municipal.

Atrações

Neste ano, serão lançadas cinco atrações no complexo. A primeira, no dia 10 de fevereiro, será o Paca Kids: festas infantis poderão ser organizadas no local.

O Paca Tour, visitação guiada nas áreas do estádio, tem previsão de entrar no ar em 27 de fevereiro. Depois, a partir de 7 de março, haverá um serviço com transporte até o estádio e tour, chamado de Paca Vip.

E em 25 de abril começam outras duas novidades: o Papo no Paca, roda de conversa com personalidades do futebol, e a Paca Cup, campeonato amador com times de ex-jogadores, em que será possível comprar um lugar na equipe para atuar ao lado de ídolos.

