Manter conta no banco e cartão de crédito custa R$ 715 por ano

O microempreendedor Carlos Chabuh, 62 anos, levou um susto quando chegou a fatura do cartão do crédito. Com uma compra de pequeno valor, ele descobriu o quanto pagava de anuidade: cerca de R$ 50 por mês. “Antigamente, eles mandavam a anuidade em quatro parcelas. Hoje são 12 parcelas. Liguei para cancelar. Pagava R$ 600 por ano só para manter o cartão”, relata.

Uma pesquisa do aplicativo de gestão financeira Guiabolso mostra que o brasileiro gasta, em média, R$ 715,30 por ano só para manter a conta corrente e o cartão de crédito. Para o levantamento, foram analisados os ganhos e gastos de 151.942 usuários de todas as regiões do país no ano passado.

No caso da anuidade do cartão de crédito, o valor desembolsado foi de R$ 339,34. O diretor de produto e tecnologia do Guiabolso, Julio Duram, ressalta que é preciso avaliar o custo-benefício ao se deparar com uma tarifa ou uma alternativa relacionada ao serviço.

Duram lembra que hoje existem fintechs e bancos digitais que não cobram anuidade. “Por outro lado, uma opção tradicional pode fazer sentido se oferecer alguma compensação pela anuidade”, pondera, citando programas de milhagem e o cashback.

Para manter a conta corrente ativa, os brasileiros pagam, em média, R$ 375,97 ao ano. A pesquisa computou ainda gastos de R$ 34,94 para realizar saques e de R$ 159,38 para transferências. Segundo Duram, é importante conhecer o seu o perfil de demanda pelos serviços bancários para escolher a melhor opção. “Não existe uma receita de bolo. O que funciona com uma pessoa pode ser muito prejudicial para outra.”

Se o consumidor precisa, por exemplo, fazer muitas transferências bancárias, pode ser mais vantajoso fechar um pacote que lhe garanta uma certa quantidade mensal, dependendo da tarifa avulsa cobrada pelo banco e do total de movimentações. “Mesmo assim, ele pode conversar com o gerente e tentar negociar”, diz.

Já para quem quase não realiza transferências, faz saques e tira extrato, uma opção é o pacote de serviços essenciais gratuitos, que, por determinação do Banco Central, as instituições são obrigadas a oferecer.

“Ele pode buscar essa opção e pagar isoladamente por algum serviço fora dos que já estão incluídos nesta cesta. E mesmo assim, o valor final tende a ser bem menor que o de um pacote oferecido pelo banco”, diz.

Quanto pesa no bolso

Gasto médio em 2019

• R$ 375,97

Manutenção da conta corrente

• R$ 339,34

Anuidade do cartão de crédito

• R$ 159,38

TED ou DOC

• R$ 34,92

Tarifa para saque

• R$ 6,14

Tarifa para extrato

Consumidor tem direito ao pacote essencial gratuito

Serviços oferecidos para contas de depósitos à vista:

• Fornecimento de cartão com função débito e segunda via, exceto em casos decorrentes de perda, roubo, danificação e outros

• Fornecimento de dez folhas de cheques por mês (desde que o correntista atenda aos requisitos exigidos pelo banco para a utilização de cheques

• Realização de até quatro saques por mês, em guichês de caixa, inclusive por meio de cheque, ou em terminal de autoatendimento

• Fornecimento de até dois extratos por mês com a movimentação do mês em terminal de autoatendimento

• Consultas via internet sem limite

• Duas transferências por mês entre contas da mesma instituição

• Compensação de cheques

• Fornecimento de extrato consolidado, detalhando, mês a mês, as tarifas cobradas no ano anterio