CPTM: Expresso da linha 10-Turquesa passa a ter 33 viagens diárias

A partir desta segunda-feira (27), o serviço expresso da linha 10-Turquesa do Metrô passa de 17 para 33 viagens por dia, ligando as estações Tamanduateí e Prefeito Celso Daniel-Santo André, com parada apenas em São Caetano, nos horários de pico de segunda a sexta-feira.

Cerca de 20 mil passageiros utilizam o serviço diariamente. O trajeto é percorrido em cerca de dez minutos e os trens partem com intervalo de 30 minutos. Pela manhã, serão realizadas 15 viagens entre 6h e 9h30. No período da tarde, serão 18, das 16h às 20h15.

Com a ampliação do número de viagens, os trens passam a prestar serviço nos dois sentidos. Os trens do serviço expresso trafegam por vias exclusivas, sem afetar o funcionamento normal da linha 10, que opera entre Brás e Rio Grande da Serra.

