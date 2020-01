OMS: risco de contaminação global por coronavírus é 'elevado'

A classificação para o risco internacional representado pelo coronavírus foi alterada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta segunda-feira (27). Anteriormente, a entidade havia considerado tal risco "moderado" – agora, ele é tido como "elevado".

A avaliação de risco distribuída por região não foi alterada, segundo a OMS. Na China, a classificação é de risco "muito alto"; na região onde se encontra o país asiático e também a nível global, é "alto".

A organização explica a mudança na classificação do risco internacional como um "erro de formulação" nos relatórios emitidos entre os dias 23 e 25 de janeiro.

Na última semana, a OMS negou que a situação atual do vírus possa ser classificada como "emergência de saúde global" – status atribuído a epidemias anteriores, como a de gripe suína, ebola ou zika. Na quinta-feira (23), o diretor da entidade, Tedros Adhanom Guebreyesus, afirmou que o coronavírus "ainda" não constitui uma emergência internacional, "mas pode vir a ser".

Nesta segunda-feira, o número de casos confirmados na China, país de origem do vírus, é de 2.744, com 81 mortes. Destas, 76 ocorreram na província de Hubei – nela, está localizada a cidade de Wuhan, epicentro do coronavírus.