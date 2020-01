Chacina mata três e deixa feridos em bar no Capão Redondo

Três homens foram assassinados a tiros dentro de um bar no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, na noite do domingo, 26. Outras três pessoas ficaram feridas. No momento da chacina, o grupo assistia a um jogo de futebol.

Segundo relatos de testemunhas, os criminosos invadiram o estabelecimento na Rua Calil Jorge Calixto, atiraram contra as vítimas e fugiram.

Os homens que morreram tinham 39, 44 e 48 anos.

Os feridos foram socorridos e levados a hospitais da região.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo informou que um Chevrolet Meriva que teria sido usado no crime foi encontrado nas adjacências. O veículo foi apreendido para perícia.

A Polícia Civil investiga as causas da chacina. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial (Capão Redondo) e encaminhado ao Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP), que investiga a ocorrência como homicídio qualificado.