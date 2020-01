Chacina em bar deixa três mortos e três feridos no Capão Redondo

Uma chacina em um bar no Capão Redondo, zona sul de São Paulo, deixou três mortos e três feridos na noite de domingo (27). Segundo a polícia, quatro homens entraram armados no local e atiraram nos presentes.

As vítimas foram ao bar, na rua Calil Jorge Calixto, para uma partida de futebol. Uma testemunha, que sobreviveu pois se escondeu no banheiro, afirmou que os criminosos entraram encapuzados e fugiram em dois carros brancos. O caso ocorreu por volta das 19h. Os quatro fugiram e não há confirmação se mais suspeitos estão envolvidos.

Duas das três vítimas fatais, Eduardo Sousa dos Santos, de 44 anos, e Alessandro Santos Pedroso, 39 anos, morreram na hora. O terceiro assassinado, João Ferreira de Moraes Neto, de 38 anos, era dono do bar. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os baleados estão internados no Hospital do Campo Limpo.

A chacina é investigada pelo DHPP (Departamento de Homicídios de Proteção à Pessoa). Na perícia, foram encontradas cápsulas calibre 12 milímetros no bar e na calçada. Um carro similar ao descrito pela testemunha foi encontrado incendiado a dez minutos do local do crime.