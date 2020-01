Carnaval em São Paulo: Ensaios de blocos antecipam hits e preparam foliões

O glitter tá na mão? Porque já foi dada a largada para o Carnaval deste ano em São Paulo. Neste final de semana, alguns blocos até já realizaram ensaios e agitaram os foliões.

Ontem, no centro, teve ensaio do bloco Charanga do França e também do tradicional bloco Acadêmicos do Baixo Augusta, que fez seu segundo ensaio aberto para o público, junto com o Ilú Oba De Min. Embalados por marchinhas tradicionais, os foliões curtiram e entraram no clima, animados e prontos para começar a festa já em janeiro.

“Acho válido começarmos a curtir desde já, o gostoso é aproveitar a folia por muito tempo”, brinca o consultor de moda Maurício Godmitch, 30 anos. O consultor conta que já se programou para todos os dias do Carnaval e que até mandou fazer fantasias temáticas para a festa.

Foliões curtindo o ensaio do bloco Charanga do França, em Santa Cecília, no centro de SP / Jardiel Carvalho/Folhapress

E não é só ele que está com o figurino já programado. A publicitária Natália Castro, 25 anos, conta que procura pular o máximo de bloquinhos que conseguir e que uma boa fantasia é um pré-requisito. “Não tem como entrar na brincadeira sem uma roupa boa, né?”, comenta. “Quero ir com roupa holográfica, algo que brilhe muito, acho que é a tendência.”

No último sábado, Anitta também ensaiou com o bloco das Poderosas, no Memorial da América Latina, com participação dos cantores Leo Santana, Dilsinho e Gustavo Miotto, que cantaram hits e envolveram o público com axé e pagode.

Ainda serão mais dois ensaios antes do desfile oficial do Acadêmicos, no dia 16 de fevereiro. Neste dia, o presidente do bloco, Alê Natacci, conta que o tema da vez é “Viva a Resistência”. “Este ano estamos aqui em favor da democracia, da liberdade de expressão da cultura, que é atacada”, explica Natacci. “A gente resiste com o Carnaval.”

Para o hit do Carnaval, as apostas estão entre “Parabéns”, da cantora Pabllo Vittar e “Tudo Ok”, do cantor Thiaguinho MT.

Blocos estarão por toda a cidade

Pela primeira vez, os bloquinhos estarão em todas as 32 subprefeituras de São Paulo, levando a festa para todas as regiões da capital. Serão 796 blocos – que já foram autorizados – para animar os foliões desde o pré-Carnaval, que começa dia 15 de fevereiro, até o pós-Carnaval, que termina no dia 1º de março.

Esquenta no Anhembi

O Sambódromo teve ensaios de escolas neste fim de semana, entre elas a Barroca Zona Sul. Os desfiles do Grupo Especial serão dias 21 e 22 de fevereiro e os ingressos estão à venda.