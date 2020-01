Carnaval de rua de São Paulo terá estrutura ampliada para atender mais blocos

A Prefeitura de São Paulo diz que a estrutura para o Carnaval de rua em 2020 será melhor do que no ano passado. Uma comissão que reúne representantes de secretarias foi formada a pedido do prefeito Bruno Covas (PSDB).

Segundo o secretário municipal de Cultura, Alê Youssef, Já houve quase 40 reuniões. Ele adiantou em primeira mão à Rádio Bandeirantes as melhorias que estão sendo planejadas: “Vamos aumentar em muito o número de banheiros, de grades, equipamentos pra desvio de trânsito, sinalização, tendas médicas, enfim, uma série ações pra desenvolver a festa da melhor forma possível", afirmou.

O carnaval de rua na capital começa oficialmente no dia 15 de fevereiro, com 865 blocos espalhados por toda a cidade até o dia 1º de março. No caso dos chamados de megablocos, a expectativa de público supera a marca de 100 mil pessoas.