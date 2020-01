Avenida Paulista tem policiamento reforçado no domingo após arrastão

Quem foi à avenida Paulista no domingo (27), dia em que ela fica fechada para carros, encontrou carros das corporações de segurança, policiais militares e guardas-civis em cada esquina. Há uma semana, ao menos 15 pessoas tiveram celulares furtados durante um arrastão.

De acordo com o presidente da Associação Paulista Viva, Livio Giosa, houve reuniões na semana passada para criar estratégias de segurança para a via.

Giosa foi à avenida no domingo e ficou satisfeito com o reforço no policiamento, mesma sensação dos usuários. No sábado, quatro pessoas foram presas na avenida Paulista e 501 celulares foram recuperados.

Veja também:

Golpe do WhatsApp ‘sequestra’ número; entenda

São Paulo segue com calor e céu aberto nesta segunda