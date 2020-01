Previsão do tempo: São Paulo segue com calor e céu aberto nesta segunda

A cidade de São Paulo segue quente nesta segunda-feira (27). Segundo a previsão do tempo do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), as temperaturas ficam entre 18ºC na madrugada e 32ºC no início da tarde.

O clima será acompanhado de um céu sem nuvens, com baixa nebulosidade se formando no fim do dia. De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), órgão ligado à prefeitura, uma brisa marítima chega no começo da noite, mas sem previsão de chuva.

A umidade relativa do ar deve oscilar entre 40% e 80%, mas a recomendação é sempre beber água para manter-se bem hidratado. O momento também é bom para aproveitar aquele ventilador que estava desligado na semana passada pelas temperaturas baixas!

E, mesmo chegando para ficar durante a semana, o calor não vai impedir a formação das famosas chuvas de verão a partir de quarta-feira. Mesmo assim, a mínima até quinta (30) não fica abaixo dos 18ºC.