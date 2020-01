Anhanguera oferece cursos de férias gratuitos; veja programação

A faculdade Anhanguera oferece cursos de férias gratuitos na unidade de Santana, zona norte de São Paulo, até o dia 10 de fevereiro. As opções de aulas passam por áreas como administração, saúde, tecnologia e gastronomia.

As inscrições podem ser feitas no site da instituição.“São cursos que trabalham, entre outras habilidades, capacidade de negociação, liderança, relacionamento interpessoal e comunicação, habilidades fundamentais para quem quer alavancar o currículo e se destacar no mercado de trabalho”, afirma o diretor da unidade, Julio Vilcher. Confira a programação: