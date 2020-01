Professora da USP analisa chegada do modernismo ao país e o papel de São Paulo

A Semana de Arte Moderna de 1922 foi realizada no Theatro Municipal entre os dias 11 e 18 de fevereiro e dava impulso ao modernismo no país. A professora de comunicação e cultura da USP Cristina Costa conta que o grupo, homenageado no aniversário da cidade de São Paulo, dava importante passo para se alcançar a identidade brasileira nas artes.

Como surgiu o modernismo no país?

Primeiro, é preciso pensar o contexto internacional. O modernismo não nasceu no Brasil. Ele foi resultado de transformações, como o desenvolvimento da indústria, dos meios de comunicação, da fotografia. Mudanças que afetaram o conceito de arte quanto objeto de reprodução da realidade. Na Europa, eclodiram diversos movimentos modernistas, como expressionismo, cubismo, que mostravam sua leitura da arte. Essas ideias chegam ao Brasil, que passava pelo início da República, consolidando a independência. Foi o corte com o colonialismo. Passamos pelo desenvolvimento da indústria, a vinda de imigrantes. Depois da Primeira Guerra Mundial, recebemos japoneses, italianos, espanhóis, todos com ideias libertárias. Tudo isso fez com que se conduzisse ao movimento que buscava as raízes da cultura brasileira.

Qual a importância da Semana de 1922 e de São Paulo neste processo?

A semana de 1922 vai resultar de tudo isso: um contexto internacional, depois da Primeira Guerra, que coloca em xeque a cultura europeia. Era a hora dos brasileiros pensarem no Brasil real, não o lusitano. Que é plural, nativo, popular. A elite tinha olhos apenas para a Europa. O modernismo no Brasil vai eclodir na Semana de 1922 com artistas de várias linguagens em busca da autenticidade. A obra mais importante é o manifesto de Oswald de Andrade, “Tupi or not Tupi”, em que propõe abandonar regras, assumir nossa face nativa, indisciplinada, mestiça. O movimento se lançou por todas as linguagens. São Paulo liderou o movimento porque tinha as indústrias e recebia a imigração.

O movimento recebeu resistência?

Nós sempre tivemos conservadores. O escritor Monteiro Lobato foi um deles naquela época. Anita Malfatti foi pioneira do movimento em 1917 com sua exposição. Monteiro chamou aquilo tudo de paranoia. Existia resistência, mas o modernismo foi da maior importância. Ao contrário do movimento europeu, o brasileiro inventou a identidade cultural do país. Os artistas criaram arte em que a população se conheceu. Tanto é que a exposição de Tarsila do Amaral foi a mais vista da história do Masp ano passado. É uma arte muito fecunda em termos de identidade para o brasileiro. A França, por exemplo, já tinha movimento literário próprio quando surgiu o modernismo. Nós não tínhamos. A classe artística se ajudava muito aqui, com destaque para Tarsila, Oswald e Mário de Andrade.

Qual a reflexão 100 anos após o movimento?

Vivemos momento de ruptura do que foi o século 20. Há necessidade das pessoas em revisitar esse momento, reencontrar suas origens, assim como naquela época.

Anita Malfatti

(1889 – 1964)

A pintora estudou artes na Alemanha e nos Estados Unidos. De volta ao Brasil, protagonizou episódio que daria impulso ao modernismo brasileiro. Sua exposição em 1917 teve grande repercussão por usar extravagância em enquadramentos e colorido. A ousadia lhe rendeu críticas de Monteiro Lobato no jornal O Estado de S.Paulo, que elogiou o talento da artista, mas lamentou o “deslumbramento”. Levou suas pinturas para a Semana de 1922

Mário de Andrade

(1893 – 1945)

Um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna de 1922. Leu seus poemas no palco do Theatro Municipal de São Paulo e foi vaiado. Neste ano, lança seu segundo livro, “Pauliceia Desvairada”, marco na literatura moderna brasileira. Dedicou-se às críticas e às pesquisas folclóricas, principalmente musicais. É autor do clássico sobre a busca pela identidade brasileira “Macunaíma”, publicado em 1928

Oswald de Andrade

(1890-1954)

Participou ativamente da Semana de Arte Moderna de 1922, da qual foi um dos organizadores. Amigo de Mário de Andrade, formou com ele a dupla de maior expressão do movimento modernista. Posteriormente a 1922, desencadeou dois movimentos, o Pau-Brasil (1924/25) e o da Antropofagia (1928). Pregava a liberdade na construção do texto, deixando de lado as formalidades encontradas nas obras dos períodos anteriores. Relacionou-se com a modernista Tarsila do Amaral e com Pagu

Tarsila do Amaral

(1886 – 1973)

É uma das maiores artistas brasileiras do século 20 e figura central do modernismo. A exposição dedicada à artista no ano passado no Masp bateu recorde. Em cerca de três meses, foram 400 mil visitantes. Tarsila é autora de obras famosas que se tornaram símbolo do movimento, como o “Abapuru” e “Operários”. Ambas são posteriores a Semana de Arte de 1922. Tarsila estava na Europa quando as exposições foram realizadas. Mesmo assim, é reconhecida, ao lado de Oswald e Mário, como nome importante para o movimento

Heitor Villa-Lobos

(1887 – 1959)

Compositor, regente e violoncelista. A convivência com o choro carioca, a participação em orquestras de cinema, a excursão pelo nordeste num grupo de músicos mambembes possibilitam a Villa-Lobos se tornar símbolo da música brasileira. Encerrou a semana de 1922 com apresentação em que calçava chinelo, o que causou indignação dos críticos. O motivo, porém, seria um calo que o impediu de estar com outro calçado. Foi pioneiro em levar música para as escolas