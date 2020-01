Previsão do tempo: Calor em São Paulo ultrapassa os 30ºC neste domingo

Após uma semana atípica de verão, com tempo encoberto, o fim de semana em São Paulo fecha com calor, finalmente, de acordo com as estações meteorológicas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo

Este domingo (26) vai ser de sol com poucas nuvens no céu e as temperaturas voltam a subir. A mínima fica em 17ºC, com termômetros de temperaturas máximas que podem superar os 30ºC.

À tarde, o vento fica mais frio por causa da brisa marítima, que aumenta a nebulosidade na Região Metropolitana. No entanto, não há previsão de chuva.