Papa pede orações para vítimas da tragédia em Brumadinho

Através de um vídeo em suas redes sociais, o papa Francisco recordou neste sábado (25) da tragédia de Brumadinho, em Minas Gerais, e pediu orações para as vítimas do rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão.

"Neste primeiro aniversário da tragédia de Brumadinho, oramos pelos 272 irmãos e irmãs que foram soterrados. E lamentamos a contaminação de toda a bacia fluvial. Ofereçamos nossa solidariedade às famílias das vítimas, um apoio à Arquidiocese e a todas as pessoas que sofrem e que precisam de nossa ajuda. Com a intercessão de São Paulo, que Deus nos ajude a recuperar e proteger a nossa casa comum", disse Francisco.

A mensagem do líder da Igreja Católica chega no aniversário de um ano da tragédia, que de acordo com os números oficiais, deixaram 259 mortos e 11 desaparecidos.

O Corpo de Bombeiros permanece realizando buscas para encontrar os corpos. A barragem se rompeu no dia 25 de janeiro de 2019, resultando em mortes e na destruição de casas e equipamentos públicos na cidade, que fica próxima à capital mineira, Belo Horizonte.

Nesta semana, o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou o ex-presidente da Vale Fabio Schvartsman e mais 10 funcionários da mineradora pelo rompimento da barragem.