Duas crianças morrem soterradas no sul do ES, que segue castigado por chuvas fortes

Duas crianças morreram soterradas após fortes chuvas atingirem a região sul do Estado na noite desta sexta-feira e madrugada de sábado.

Agora chega a nove o número de mortes provocadas pela chuva que atinge o Espírito Santo há uma semana.

As vítimas eram das cidades de Iúna e Conceição do Castelo.

De acordo com a Defesa Civil, as duas crianças estavam em casa no momento que as residências foram atingidas.

Mais de 3,8 mil pessoas estão fora de casa.

No município de Castelo, o Rio Castelo transbordou deixando ruas e casas completamente alagadas.

A BR 262, que liga o Espírito Santo a Minas Gerais, está interditada em diversos trechos devido à queda de barreiras e árvores.

Nos municípios de Iconha, Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul e Vargem Alta foi decretado estado de calamidade pública em decorrência das chuvas.