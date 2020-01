Cortejo modernista apresenta shows em pontos históricos de São Paulo neste sábado

Programação no Centro convidará o público a caminhar por pontos históricos para acompanhar shows com a participação de atores que vão interpretar os principais artistas modernistas. Festa é ponta pé inicial da celebração de 100 anos do movimento que mudou as artes no Brasil.

12h – Pátio do Colégio

O cortejo começa com um dos maiores agitadores do movimento modernista da década de 1920: o poeta Oswald de Andrade, interpretado por José Rubens Chachá. Junto a ele virá

apresentação do Coral Guarani Amba Vera, a cantora Elba Ramalho e o grupo Bixiga 70

14h – Largo São Bento

O público é convidado em seguida a acompanhar o hip hop em show com Karol Conka e Rashid. Pela avenida Líbero Badaró, quem aparece são os modernistas Di Cavalcanti e Tarsila do Amaral, interpretados respectivamente por Marcelo Airoldi e Rosi Campos, em diálogos pelos prédios históricos da região. O trajeto é acompanhado também de intervenções aéreas com dançarinos. No Edifício Sampaio Moreira, sede da Secretaria Municipal de Cultural, os artistas Mário de Andrade, que ganha vida com Pascoal da Conceição, e Anita Malfatti, na interpretação de Virgínia Cavendish, lembram os 45 anos de criação da secretaria e a primeira exposição de Anita.

Rapper brasileira Karol Conka / Adolfo Santos Sonteria/Folhapress

15h – Praça do Patriarca

O Balé da Cidade apresenta coreografias inspiradas na obra da artista plástica Tarsila do Amaral, ao som da Cia-K Aerogroove. Tarsila retorna com os bonecos gigantes da Companhia PiA FraUs, inspirados em obras do modernismo brasileiro

15h – Nas sacadas do Edifício Sampaio Moreira

O grupo Demônios da Garoa apresenta clássicos do samba paulistano. Pelo viaduto do Chá, Leda Cruz em voz e piano com bailarinos fazem performance aérea

16h30 – Nas sacadas do Theatro Municipal

Os modernistas encontram o ator Marcos Palmeira, que interpreta o maestro Heitor Villa-Lobos para anunciar as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna

de 1922. João Carlos Martins rege a Orquestra Sinfônica Municipal, com os musicistas usando chinelos, em alusão ao ocorrido na semana de 1922. Em seguida, surge o Bloco

Pagu, composto por 100 mulheres homenageando a escritora e jornalista Patrícia Galvão, um dos ícones de modernismo. São elas quem levam o público até o Largo do Paissandu

18h – Largo do Paissandu

O boneco do Piolin observa o cortejo com artistas circenses. Zezé Motta surge da Igreja do Rosário dos Homens Pretos para falar da memória negra ao som do bloco Ilú Obá de Min

19h – Na Galeria do Rock

A banda Skank faz um show especial, revisitando seus grandes sucessos. Em seguida, o Bloco Pagu e os Modernistas conduzem o público até o cruzamento das avenidas Ipiranga e São João

Divulgação

20h – Avenida Ipiranga com a São João

Ney Matogrosso faz show acompanhado pelo pianista Leandro Braga

Ale Frata/Codigo19/Folhapress

21h – Pela Avenida Ipiranga

O Bloco Baixo Augusta embala os participantes com ritmos carnavalescos até a praça da República, anunciando o Carnaval de rua de São Paulo