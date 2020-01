Aniversário de São Paulo: Fora do Centro, a festa continua

Com o pontapé inicial do aniversário de SP dado pelo cortejo no centro (veja págs. 06 e 07), a comemoração segue com diversas atrações gratuitas espalhadas pela cidade. São shows, festivais gastronômicos e culturais, walking tours e outras opções para todos poderem curtir SP do seu jeito. Confira a programação completa aqui.

FUNDO DE QUINTAL

Horto Florestal, 15h

r. do Horto, 931 – Horto Florestal

MC LAN

Centro Cultural do Grajaú, 17h30

r. Prof. Oscar Barreto Filho, 252 – Capela do Socorro

PAULA LIMA

Casa de Cultura do Butantã, 18h

av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri

MARCELO JENECI

Casa de Cultura do Butantã, 18h

av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri

FALAMANSA

Palco Freguesia do Ó, 19h

r. Simão Velho, s/nº – Vila Albertina

LINN DA QUEBRADA

Centro de Formação Cultural de Cidade Tiradentes, 19h

r. Inácio Monteiro, alt. do nº 6.900 – Cidade Tiradentes

OS ORIGINAIS DO SAMBA

Casa de Cultura de Santo Amaro, 20h

pça. Dr. Francisco Ferreira Lopes, 434 – Santo Amaro

NEGRA LI

Palco Brasilândia, 20h

av. Humberto Gomes Maia, s/nº, esquina com estrada Lázaro Amâncio de Barros – Vila Itaberaba

EMICIDA

Palco Praça Brasil, 20h

av. Nagib Farah Maluf, s/nº – Conj. Res. José Bonifácio, Itaquera

RASHID

Centro Cultural da Juventude, 21h

av. Deputado Emílio Carlos, 3.641 – Vila Nova Cachoeirinha