Um em cada cinco paulistanos só sai de casa para ir ao trabalho ou escola

Para onde você vai quando sai de casa, além do trabalho e/ou escola? A resposta de 22,3% dos moradores de São Paulo a essa pergunta feita pela Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) foi: a nenhum lugar.

Apesar de as opções de lazer e diversão serem um dos principais valores da cidade para 14% de seus moradores, segundo levantamento da Rede Nossa São Paulo, um em cada cinco só se deslocam pela capital para sua “obrigação” diária.

E por que? Os pesquisadores da Seade identificaram que a maioria dos “caseiros”, 53% desse grupo, o são justamente por isso: preferem ficar em casa, não gostam de sair.

Mas é por falta de dinheiro que 24% dos entrevistados que só vão trabalhar ou estudar não saem mais de casa (veja quadro). Os pesquisadores destacaram no trabalho que em nenhuma das regiões do município a insegurança apareceu entre os principais motivos para as pessoas não saírem. Há diferenças nos comportamentos segundo a região em que moram. A Seade dividiu a cidade em quatro áreas: o centro ampliado, que inclui centro, zona oeste e distritos de Vila Mariana, Saúde, Moema, Ipiranga, Cursino, Sacomã, Jabaquara e Campo Belo, na zona sul; sul, que são os demais distritos da zona sul da capital; norte e leste.

Os moradores do centro ampliado são os que menos ficam em casa, têm a maior média renda per capita mensal da cidade (R$ 2.366), são os que percebem perto de suas casas uma oferta maior de locais para lazer, como clubes, quadras (65%), e os que mais se deslocam para atividades culturais e praticar atividades esportivas (15% cada) da capital.

Na outra ponta, a maior proporção dos que não costumam sair é maior na zona norte: 29,1%.

Para a pesquisa, a Seade aplicou questionários em 2,1 mil domicílios por mês no segundo semestre do ano passado.