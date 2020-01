Previsão do Tempo: sábado pode ter calor em São Paulo

O tempo deve melhorar durante o fim de semana em São Paulo. Neste sábado (25), o sol aparece ainda entre nuvens, permitindo que as temperaturas aumentem.

O Aniversário da Cidade de São Paulo terá mínima em torno de 17ºC, com o calor atingindo ou superando a máxima de 28ºC.

Também não há previsão de chuva para todo o sábado, embora as nuvens aumentem ao fim do dia. A umidade terá redução, com taxa mínima em 45% e máxima em 90%.