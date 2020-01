Obras da linha 17-Ouro do Metrô afetam CPTM e marginal Pinheiros neste fim de semana

As obras da linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo trazem mudanças na operação da linha 9-Esmeralda da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) e na circulação pela marginal Pinheiros neste fim de semana.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), duas faixas da esquerda na pista expressa da marginal serão bloqueadas no sentido Castelo Branco. A interdição a partir das 14h do sábado (25), entre as pontes Transamérica e Octávio Frias de Oliveira.

Às 20h, toda a pista expressa será fechada, voltando a operar apenas a partir das 3h30 de segunda-feira (27). Sinalizações, como banners e cartazes, foram afixados no local para orientar os motoristas. Equipes da CET estarão presentes para monitorar o bloqueio.

Já a linha 9-Esmeralda terá a circulação interrompida entre as estações Santo Amaro e Berrini, no domingo (27). A interdição dura durante todo o horário comercial e ônibus do sistema Paese farão a viagem gratuita pelo trecho afetado.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos, ligada ao governo estadual, informou que as mudanças vão se repetir nos próximos dois fins de semana, dias 1, 2, 8 e 9 de fevereiro.