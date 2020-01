Aniversário de São Paulo: Grafite no Museu do Ipiranga e mais atrações dos 466 anos da cidade

Em comemoração ao 466º aniversário de São Paulo, os mais de 200 metros de tapumes que protegem a fachada do museu do Ipiranga – fechado desde 2013 para obras de restauro e ampliação, com apoio do Instituto Band – serão palco de um festival de grafite neste sábado, 25 de janeiro.

O “Tapume! Festival de Graffiti” irá reunir 35 artistas que farão suas artes em torno do tema “O Visível e Invisível em Nossa História”, que busca mostrar pessoas que não ganharam visibilidade na história do país.

“Queremos retratar as coisas que foram deixadas de lado, dar valor para negros, escravos, mulheres e todos que também participaram da história do Brasil e não têm reconhecimento”, explica um dos grafiteiros e curador do evento, Gustavo Cortelazzi.

Ele conta que tem um ateliê próximo ao museu e, ao ver os tapumes, a ideia de espalhar a arte surgiu e o projeto foi ganhando força. Os artistas foram convidados a participar da iniciativa com o objetivo reproduzir a história do Brasil da sua própria maneira, a fim de transformar as estruturas em arte também.

O evento é gratuito e também contará com música, palestras e oficinas, a partir das 10h de amanhã. A produção dos grafites deve acabar domingo e os visitantes podem assisti-la.

Cortejo

Na programação oficial do aniversário – que conta com mais de 300 atividades –, o destaque principal é para o Grande Cortejo Modernista. Com música, teatro, circo e dança, o centro histórico passará por uma viagem pelo modernismo, com atores representando artistas modernistas ao longo do trajeto. O espetáculo terá dez horas de duração, começando às 12h, no Pateo do Collegio, passando por viaduto do Chá, Teatro Municipal e praça da República. Artistas como Elba Ramalho, Karol Conka, Ney Matogrosso e Skank também farão parte do cortejo.

Alguns destaques da programação de aniversário

Um pouco de reggae

O palco Praça Brasil (avenida Nagib Farah Maluf), zona leste, recebe o show das bandas de reggae Leões do Israel e Caminho Suave, a partir das 16h de amanhã. Às 20h, o rapper Emicida também se apresenta.

Divulgação

Encontro do rap

Kamau, Psicopretas, Drik Barbosa e Rashid levarão a nova geração do rap para a zona norte, no Centro Cultural da Juventude (avenida Deputado Emílio Carlos), amanhã a partir das 18h. É preciso retirar o ingresso a partir de uma hora antes.

Para as crianças

Crianças e familiares podem participar de atividades culturais e de lazer, como pintura facial e recreação, das 10h às 14h, no palco Paraisópolis.

Na natureza

No domingo, das 9h às 16h30, quem quiser um passeio mais calmo pode fazer caminhada, oficinas de massoterapia e ecoturismo, ver apresentações de capoeira e músicas populares brasileiras, com o grupo de samba Fundo de Quintal, no parque Horto Florestal, zona norte.

E um forrozinho

O grupo Falamansa, conhecido por sucessos no início dos anos 2000, sobe amanhã no palco Freguesia do Ó, na rua Simão Velho (zona norte), às 19h para animar o público os hits “Rindo à Toa” e “Xote de Alegria”. Logo após, às 21h30, o grupo Rastapé também anima a noite com forró.

Samba no pé

A Casa de Cultura do Butantã (av. Junta Mizumoto, 13), zona oeste, tem samba, amanhã partir das 14h, com os grupos Samba Rock Santo Amaro, Eu soul Samba Rock, Sandália de Prata e e a cantora Paula Lima.

Funk Da Hora

O “bailão” vai chegar ao Centro Cultural do Grajaú (rua professor Oscar Barreto Filho), zona sul, a partir das 14h de amanhã, com shows do MC Lan e Rodolfinho. O palco Paraisópolis, no Campinho Palmeirinhas, recebe artistas como Nego do Borel e MC Brizola, a partir de 13h45. MC Vitin e MC Kekel também vão se apresentar no palco Heliópolis, na rua Coronel Souza Castro Lima, a partir das 15h.