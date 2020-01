Fuvest 2020: site sai do ar e candidatos reclamam nas redes sociais

A ansiedade dos candidatos da Fuvest 2020 só piorou quando, no horário de divulgação da primeira chamada do vestibular, o site com a lista saiu do ar pelo alto número de acessos. Nas redes sociais, principalmente no Twitter, usuários reclamaram das mensagens de erro ao tentar conferir seu resultado.

São 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação em uma das principais universidade públicas do país. Do total, 8.317 são destinadas à seleção pelo vestibular, enquanto 2.830 vagas são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Veja algumas das reações:

