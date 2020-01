Fuvest 2020 divulga lista de aprovados na manhã nesta sexta-feira

A primeira lista de aprovados nas Fuvest deve ser divulgada nesta sexta-feira (24) , às 10h, no site www.fuvest.br. Os aprovados devem realizar a matrícula online entre os dias 25 e 28 de janeiro para não perderem a vaga.

Os candidatos que pleiteiam a Universidade de São Paulo pelo Sisu terão os resultados na segunda-feira. A segunda chamada deve ser divulgada na próxima sexta-feira, dia 31.

Números

Ao todo foram 117.019 inscritos no vestibular e 34.924 foram convocados para a segunda fase. No primeiro dia da segunda fase, a abstenção foi de 6,9% e no segundo, 7,5%.