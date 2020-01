Fuvest 2020: veja lista de aprovados na primeira chamada

A Fuvest divulgou às 10h desta sexta-feira (24) a primeira chamada com os candidatos aprovados para ingressar em cursos da USP (Universidade de São Paulo) em 2020. São 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação em uma das principais universidade públicas do país.

Do total, 8.317 são destinadas à seleção pelo Concurso Vestibular Fuvest 2020, enquanto 2.830 vagas são voltadas para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), com candidatos participantes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

CLIQUE AQUI PARA VER A LISTA COM A PRIMEIRA CHAMADA DA FUVEST 2020

(Pela alta demanda, lista pode não abrir nas primeiras tentativas)

Às 10h, o site oficial da Fuvest apresentou instabilidade devido ao grande número de acessos. Caso a página não carregue ou apresente a mensagem "Erro ao estabelecer uma conexão com o banco de dados", aguarde alguns instantes e tente novamente.

Matrícula

Os vestibulandos aprovados deverão realizar uma matrícula online, que ficará aberta entre 8h de sábado (25) e 16h segunda-feira (28), para confirmar a vaga.

Veja vídeo da USP com instruções para a matrícula:

Caso todas as vagas não sejam preenchidas, uma segunda lista de chamada com aprovados será disponibilizada no dia 31 de janeiro. Para os aprovados nesta lista, a matrícula online deverá ser feita nos dias 3 e 4 de fevereiro.

Treineiros

Estudantes que prestaram o vestibular como treineiros não terão seus resultados divulgados nesta sexta-feira (24), mas sim quando as vagas em aberto tiverem sido preenchidas. A consulta poderá ser feita a partir do dia 6 de fevereiro de 2020.