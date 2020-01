Fuvest 2020: lista de aprovados estará disponível às 10h

A primeira lista de aprovados no vestibular da Universidade de São Paulo será divulgada nesta sexta-feira (24).

Segundo a Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest), os nomes estarão disponíveis no site oficial da prova às 10h.

As informações sobre a matrícula também estarão no site após liberação da lista de aprovados.

Para 2020, a USP oferece 11.147 vagas em 106 carreiras de graduação. Do total, 8.317 são destinadas à seleção pelo Concurso Vestibular Fuvest 2020, enquanto 2.830 vagas são voltadas para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Vagas

Outras 113 vagas são reservadas para estudantes brasileiros participantes de competições do conhecimento. A seleção é feita de acordo com um sistema de pontuação que tem como base a medalha obtida pelo aluno nas competições.