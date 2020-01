Fim de semana tem feiras de adoção de animais em São Paulo

O fim de semana com feriado do aniversário de São Paulo é uma boa oportunidade para quem busca um animal de estimação. Em diferentes pontos da cidade, feiras de adoção de pets buscam dar um novo lar aos bichinhos.

No Shopping D (avenida Cruzeiro do Sul, 1100), na zona norte, a ONG 100% Proteção Animal terá cães e gatos, filhotes e adultos, à espera de um dono. Todos estão castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos de idade, apresentar RG e comprovante de residência. Os tutores ainda assinam um termo de responsabilidade. O evento acontece das 10h às 18h, no estacionamento térreo.

Já a rede de pet shops Cobasi realiza, no sábado e domingo, feiras em diversas unidades. A ação faz parte do programa Adotar é Tudo de Bom, da Pedigree (especializada em alimentos para animais). Interessados passam por uma entrevista de avaliação de perfil e devem levar originais e cópias de RG, CPF e comprovante de residência. Confira os horários para cada unidade:

Sábado, 25 de janeiro

• Cobasi Radial Leste (avenida Alcântara Machado, 4360) – 15h às 21h

• Cobasi Marginal (rua Maria Prestes Maia, 745) – 13h às 19h

• Cobasi Braz Leme (avenida Braz Leme, 278 – Casa Verde) – 12h às 18h

• Cobasi Tamboré (alameda Araguaia) – das 10h às 15h

• Cobasi Teodoro Sampaio (rua Teodoro Sampaio, 1933 – Pinheiros) – 11h às 16h

Domingo, 26 de janeiro

• Cobasi Braz Leme (avenida Braz Leme, 278 – Casa Verde) – 12h às 18h

• Cobasi Guarulhos (avenida Aniello Patrici, 520 (ao lado do Kalunga Dutra) – 11h às 15h

Outra rede de pet shops com feira de adoção de animais neste fim de semana é a Petz, em parceria com as ONGs Projeto Cel e Protetor Marcus. Serão duas unidades em São Paulo e uma em São Caetano, na região metropolitana. Além da entrevista e documentos, será cobrada uma taxa simbólica à ONG. Veja endereços e horários:

Sábado, 25 de janeiro

• Petz Anália Franco (avenida Regente Feijó, 677) – 15h às 19h

• Petz Marginal Tietê (avenida Presidente Castelo Branco, 1795) – 12h às 19h

• Petz Carrefour São Caetano (avenida do Estado, 1750) – 11h às 16h

Domingo, 26 de janeiro

• Petz Marginal Tietê (avenida Presidente Castelo Branco, 1795) – 12h às 19h