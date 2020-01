Empresa assume administração do Complexo Pacaembu neste sábado

A partir de sábado (25), a administração do Complexo Pacaembu (zona oeste) sai das mãos da Prefeitura de São Paulo e passa para a Allegra, empresa aberta pelo consórcio vencedor da disputa pela concessão do conjunto para fazer sua gestão por 35 anos. A final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, amanhã às 10h, vai marcar esse início (leia mais sobre a Copinha na pág. 20).

Mas, segundo Eduardo Barella, diretor-presidente da concessionária, os atuais sócios do complexo poderão continuar frequentando as instalações gratuitamente. Haverá emissão de nova carteirinha. Quem já tem um documento poderá entrar no complexo com ele, mas precisará realizar o recadastramento. Serão admitidos novos sócios, que precisarão se cadastrar – é possível fazer a inscrição no Pacaembu.

Em entrevista à rádio BandNews FM, Barella disse que algumas melhorias foram feitas e serão percebidas pelos torcedores, como a troca dos banheiros químicos, cuja quantidade foi dobrada.

No final deste ano, o estádio deve ser fechado por 28 meses para a construção de um centro de convenções e eventos, edifício de lojas e escritórios no lugar onde hoje fica o famoso tobogã e um estacionamento para 520 veículos debaixo do campo. Mas todas as obras precisam de autorizações dos órgãos de proteção do patrimônio, tanto o estadual (Condephaat) quanto o municipal (Conpresp).