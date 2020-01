São Paulo faz nova licitação para retomar operação da ciclofaixa de lazer

A Prefeitura de São Paulo anunciou nesta sexta-feira (24) uma nova licitação para a contratação de uma empresa para operar a ciclofaixa de lazer da capital. O programa ocupa faixas de 117 quilômetros de vias da capital paulista para uso exclusivo de bicicletas aos domingos e feriados.

Desde o fim do contrato com a empresa que administrava o sistema, em setembro, não há operação de ciclofaixas de lazer na cidade. Em outubro, a prefeitura chegou a anunciar a retomada do serviço no mês seguinte, com a contratação em caráter emergencial de duas empresas. Ambas, porém, tiveram os processos encerrados por não se adequarem aos requisitos exigidos pelo município.

Veja também:

Bolsonaro descarta recriação do Ministério da Segurança Pública

Lixo acumulado em terreno na Vila Maria incomoda moradores

O edital da nova licitação foi formado após audiências públicas para debater as demandas da população. O vencedor da licitação poderá operar as ciclofaixas por 12 meses. As datas e horários de implantação foram mantidos: domingos e feriados, das 7h às 16h.

Interessados poderão fazer lances em um pregão eletrônico até as 10h do dia 6 de fevereiro. Os 117 quilômetros de ciclofaixas de lazer foram divididos em quatro lotes. Será vencedora a empresa que oferecer o menor preço de custo à prefeitura. Veja os lotes: