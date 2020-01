CET muda acesso da avenida Eusébio Matoso para a marginal Pinheiros

O motorista que utiliza a avenida Eusébio Matoso para acessar a marginal Pinheiros no sentido Interlagos deve ficar atento, a partir deste sábado (25), para não errar o caminho. Se antes o veículo utilizava a rua Henrique da Cunha, saída logo antes da ponte que ligava as duas vias, agora a entrada deverá ser feita antes, pela rua Bento Frias.

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), a mudança visa "melhorar as condições de segurança de pedestres e de fluidez no trânsito local". A distância que deverá ser percorrida pelos veículos, porém, mais que dobrou – de cerca de 180 m para cerca de 400 m.

Veja também:

Empresa assume administração do Complexo Pacaembu neste sábado

Um em cada cinco paulistanos só sai de casa para ir ao trabalho ou escola

Para atender a demanda, a rua Bento Frias passará a ser via de mão dupla. Quem vem da marginal Pinheiros para acessar a ponte Eusébio Matoso terá que utilizar a rua Pero Leão. Ambas as vias passam por dentro do bairro.

O acesso à marginal pela rua Henrique da Cunha, conhecida por ser ocupada do lado direito por uma unidade da Tok&Stok, será bloqueado, não podendo mais ser acessado pela avenida Eusébio Matoso. A via também virou mão dupla, com entrada e saída apenas pela marginal Pinheiros.

A CET informou que as mudanças serão informadas à população por sinalização e presença de funcionários da companhia para orientar os motoristas.