Estado de São Paulo teve ao menos 143 mil acidentes de trânsito em 2019

O banco de registros de acidentes de trânsito Infosiga SP registrou, em 2019, 143.278 ocorrências por todo o Estado de São Paulo.

A informação passou a ser disponibilizada pelo Programa Respeito à Vida da Secretaria de Governo estadual, que visa articular ações para reduzir o número de acidentes.



Vias urbanas, como ruas e avenidas, representam 79,7% dos acidentes com vítimas. Entre janeiro e dezembro, foram registradas 114,2 mil ocorrências. Nas cidades, a proporção é de 42,4 acidentes para cada óbito.

Já as rodovias foram palco de 20,1% dos acidentes com vítimas. Em 0,2% dos casos, não foi possível identificar a jurisdição das vias. Mais de 28,7 mil acidentes ocorreram nos 23,2 mil quilômetros de estradas que cortam o Estado. A proporção é de 11,5 acidentes para cada óbito.

Para buscar registros de ocorrências sem vítimas, são utilizados boletins de ocorrência da Polícia Militar, Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros e Polícia Rodoviária Federal. No caso de acidentes com morte, a fonte são os boletins de ocorrência da Polícia Civil.

Mapa de calor

No mapa a seguir, é possível identificar onde acidentes são mais comuns pelo Estado. Pontos em amarelo significam uma área com certa concentração de acidentes, porém com números menores do que pontos em vermelho ou roxo.

O programa também oferece uma base de dados interativa, onde é possível visualizar no mapa cada acidente com óbito ou com vítimas registrado. Clique aqui para conferir.

Divisão mensal

O Infosiga também compilou dados mensais de acidentes de trânsito, verificando quais meses registraram mais ocorrências. De acordo com o levantamento, agosto foi o mês com mais acidentes, enquanto fevereiro teve o menor índice de registros.