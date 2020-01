Sergio Moro inaugura conta no Instagram com vídeo

O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sergio Moro, anunciou nesta quinta-feira, 23, em sua conta no Twitter, que resolveu criar um perfil também no Instagram. Segundo o ministro, sua entrada na rede social atende a um pedido de sua mulher, a advogada Rosângela Moro.

LEIA MAIS:

Glenn Greenwald pede rejeição de denúncia; procurador diz que ‘não houve investigação’

Coronavírus ainda não configura emergência global, diz OMS

"A pedido da minha esposa, estou finalmente entrando no Instagram. É uma forma de prestar contas à sociedade. Isso no dia 23 de janeiro, provando que esse perfil é meu mesmo", disse Moro em vídeo publicado no Instagram.

Na postagem, ele aparece segurando um calendário, referência à sua primeira publicação no Twitter.

Na rede, Moro explicou que decidiu abrir a conta no Insta "para alcançar um outro público na divulgação dos trabalhos do MJSP".