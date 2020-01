Previsão do Tempo: chuva recua nesta sexta-feira em São Paulo

São Paulo continua nublada e com temperaturas amenas nesta sexta-feira (24), porém as chuvas perdem força logo no início do dia.

A madrugada começa com fracos chuviscos que podem se estender até a manhã, porém não continuam a partir da tarde. A chuva será intermitente, parando em certos momentos até cessar completamente.

A temperatura, no entanto, não deve subir muito. A mínima ficará em torno dos 17°C e a máxima chega até os 24°C.

A umidade do ar segue elevada, mantendo-se acima dos 50%. Podem haver curtos períodos ensolarados ao longo da tarde, e não há previsão de chuva para tarde ou noite.