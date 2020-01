Policiais flagrados agredindo homem na zona sul de SP serão submetidos a reciclagem

O Governo do Estado de São Paulo determinou nesta quinta-feira (23) que os policiais flagrados agredindo um homem durante abordagem sejam submetidos a uma reciclagem.

No domingo (19), os PMs (policiais militares) deram socos e joelhadas num motociclista porque ele andava sem capacete, no bairro do Capão Redondo.

De acordo com o ouvidor das polícias de São Paulo, Benedito Mariano, as imagens do episódio foram fundamentais nas investigações. Ele afirma que um relatório será apresentado ao governo do Estado propondo mudanças no modelo de abordagem.

Em nota à rádio Bandeirantes, a Secretaria da Segurança Pública diz que afastou os policiais e instaurou inquérito. Casos de abuso de autoridade e agressão foram as principais denúncias registradas na Ouvidoria no ano passado.