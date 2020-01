Morador elege trânsito e violência como o pior de São Paulo, aponta pesquisa

A violência, a criminalidade e o trânsito são os principais problemas da cidade de São Paulo na visão de seus moradores, segundo pesquisa feita pela Rede Nossa São Paulo divulgada ontem.

São problemas que influem na percepção que têm da cidade e levaram 64% dos entrevistados a responderem que, se pudessem, sairiam dela.

Mas a cidade não é assim tão inóspita: 79% sentem orgulho de morar na capital. Seus principais atrativos? Oportunidades, opções de lazer / entretenimento e o mercado de trabalho.

São dados contraditórios? Não, na avaliação do coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis (organização realizadora da Rede Nossa São Paulo), Jorge Abrahão. “Um dado trabalha no campo do sentimento de orgulho, riqueza da cidade, possibilidades que ela oferece. O outro reflete a situação concreta que os moradores vivenciam. Isso mostra que a cidade não está entregando o que as pessoas esperam.”

A designer Raquel Vilela, 48 anos, diz que o que mais gosta na cidade é de sua parte cultural. “Exposições, teatro, cinema e os restaurantes, com muitas opções e sempre se encontra algum aberto”, afirma. Por outro lado, o que ela menos gosta é ser difícil e mais caro morar em um lugar mais verde.

Um quesito para que Abrahão chamou a atenção é a baixa participação política: 57% disseram não participar da nenhuma atividade voltada à vida política da cidade, e 63% não lembram em quem votaram para vereador. “Mostra a necessidade de serem criados espaços de participação na Câmara, na prefeitura, para que as pessoas se empoderem, se aproximem dessas instituições e a política faça sentido.”

Outro lado

Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes disse que vem adotando medidas para aumentar a qualidade de vida de pedestres, ciclistas e condutores, como o plano Vida Segura, com ações para melhoria na segurança para pedestres e motociclistas, e o Plano Cicloviário, que prevê construir 173 km de novas vias exclusivas para bicicletas.